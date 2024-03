Landsberg

vor 17 Min.

Projekt „Monologe“ der landsberger bühne: Was es heißt, eine Frau zu sein

Plus Die landsberger bühne inszeniert zum Internationalen Frauentag Texte von Schriftstellerinnen, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

Von Romi Löbhard

Sieben Texte von Schriftstellerinnen – als Selbstgespräche vorgetragen und in Szene gesetzt von sieben Frauen: Würde das angenommen, von einem aufmerksamen Publikum honoriert werden? Und ob! Das Interesse an „Monologe“, einem Projekt der landsberger bühne als Beitrag zum Internationalen Frauentag 2024, war so groß, dass im Foyer des Landsberger Stadttheaters schnell nur noch Stehplätze ergattert werden konnten.

„Monologe“ zum Weltfrauentag: gute Auswahl an Texten und Vortragenden

Claudia Dlugosch und Diedke Moser hatten Bücher und Zeitschriften nach Texten zum Thema Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft, aber auch dazu, wie sie selbst sich darin sehen, ausgewählt. Wer auch immer für die Zuordnung der Monologe auf die vortragenden und spielenden Frauen zuständig war – es war perfekt. Es wirkte, als wären sie den Schauspielerinnen auf den Leib geschrieben, ja sogar, als sprudelten sie ohne Manuskript aus ihrem Innersten heraus.

