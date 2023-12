Landsberg

18:30 Uhr

So ist der Stand der Planungen fürs Landsberger Sportzentrum

Plus Längerfristig könnten rund um das Sportzentrum Landsberg größere Maßnahmen anstehen. Ein akuter Handlungsbedarf besteht lauf Stadt aktuell aber nicht.

Von Dominik Stenzel

Das Sportzentrum am Hungerbachweg in Landsberg wird von zahlreichen Vereinen, von Schulen und für Veranstaltungen genutzt. Rund um die Anlagen und Gebäude stehen immer wieder Unterhalts- und Reparaturarbeiten an - auch kurzfristiger Natur. So musste die Mehrfachturnhalle im Spätsommer 2022 gesperrt werden, da es aufgrund von Sturzregen zu einem Wassereintritt durch das Dach gekommen war. Doch auch größere Maßnahmen stehen im Raum: Bei den Haushaltsberatungen fand sich das Sportzentrum auf einer Liste mit Projekten, die auf längere Sicht anstehen. Unsere Redaktion hat sich bei der Stadt nach dem aktuellen Stand der Planungen erkundigt.

Der Bedarf an Sportstätten, Freizeitsportangeboten und Spielflächen in Landsberg und mögliche Maßnahmen bis ins Jahr 2040 sind in einem Sportangebotsentwicklungskonzept zusammengefasst. In dessen Rahmen beschloss der Stadtrat Ende 2022 den Verbleib des Sportzentrums am aktuellen Standort.

