Stadt äußert sich zur Kritik an der geplanten Kita Katharinenanger

Auf einer Grünfläche neben dem Staatlichen Hochbauamt in Landsberg sollen schon bald Buben und Mädchen in der Kita Katharinenanger betreut werden – zunächst in Containern. Inzwischen sind vorbereitende Erdarbeiten auf dem Grundstück durchgeführt worden. Einige Anwohnerinnen und Anwohnern stehen dem Projekt nach wie vor skeptisch gegenüber. Auf Nachfrage beziehen die Verwaltung und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) zur Kritik Stellung. Inzwischen ist ein konkretes Datum bekannt, wann die neue Einrichtung in Betrieb gehen soll.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis