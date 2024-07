Stadträte möchten geförderten Wohnraum auf Uniper-Gelände

Im Frühjahr 2021 hat die Uniper Kraftwerke GmbH rund zwei Drittel ihres Betriebsgeländes an einen Projektentwickler und Bauträger verkauft. In Landsbergs Verwaltung ist inzwischen ein Antrag auf Vorbescheid zum Bau einer Wohnanlage für eine rund 3400 Quadratmeter große Teilfläche eingegangen. Geplant sind demnach 42 Wohneinheiten zu je 75 Quadratmetern in drei Gebäuden. Die Stadt möchte, dass mindestens 50 Prozent der Wohnungen als geförderter Wohnungsbau mit Miet- und Belegungsbindung umgesetzt werden und geht dabei neue Wege: Erstmals soll in dem entsprechenden Gebiet ein sektoraler Bebauungsplan Anwendung finden – ein noch recht neues „Planungswerkzeug“. Bei zwei formulierten Zielen gibt es im Stadtrat aber unterschiedliche Auffassungen.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uniper Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis