Warum einige Landsberger Schüler im neuen Jahr keine Fahrkarte mehr bekommen

Seit einigen Monaten kann der durch das neue Stadtviertel Am Papierbach verlaufende Weg zwischen Spöttinger Straße und Von-Kühlmann-Straße genutzt werden. Bei der offiziellen Eröffnung war von einem „Meilenstein“ die Rede: Fußgänger und Radfahrer gelangen jetzt – in Verbindung mit dem im Jahr 2021 fertiggestellten Lady-Herkomer-Steg – schneller und bequemer vom Landsberger Westen in die Altstadt. Für manche Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Stadt verkürzt sich durch die neue Querung zudem der Schulweg – und deswegen werden sie in bestimmten Fällen ab dem kommenden Schuljahr keine Fahrkarten mehr ausgestellt bekommen. Wolfgang Müller, Pressesprecher im Landratsamt, erläutert die Hintergründe.

