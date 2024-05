Landsberg

vor 17 Min.

ULP-Viertel in Landsberg: Was sind die Pläne für den Europaplatz?

Plus Die Stadt ist bestrebt, dass am Eingang ins Viertel ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität entsteht. In den Tiefgaragen werden nicht nur Bewohner parken können.

Von Dominik Stenzel

Die Unterführung im neuen Landsberger Stadtviertel Am Papierbach ist inzwischen eröffnet. Marius Jung von Projektentwickler Ehret + Klein erhofft sich davon positive Effekte bei der Suche nach einem Nahversorger. Außerdem werden aktuell Maßnahmen getroffen, damit die Tiefgaragen nicht nur von Bewohnerinnen und Bewohnern des Viertels genutzt werden können. Die Stadt ist bestrebt, dass auch ohne Kulturbau am Eingang ins Quartier ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität entsteht.

Aufgrund der Bauarbeiten im Baufeld B3 an der Von-Kühlmann-Straße und dem dahinter angrenzenden Baufeld C müssen Passantinnen und Passanten auf dem Weg zur neuen Unterführung aktuell noch einen Schlenker machen. Die beiden Baufelder sollen Mitte 2026 fertiggestellt sein. Laut Marius Jung, Teamleiter Projektentwicklung, ist mittlerweile die Übergabe der Bodenplatte erfolgt. In den Bauabschnitten B3 und C sind 166 Wohnungen sowie eine Gastronomie-Einheit vorgesehen.

