„Ohne Tanzen geht es nicht“ – Nils Hegner ist auf dem Weg zum professionellen Tänzer

Nils kann das Tanzen nie so richtig ablegen, er achtet auf seine Bewegungen auch im Alltag. Mit vier Jahren fing der Landsberger an mit dem Tanzen – zumindest so richtig, denn eigentlich habe er immer schon getanzt. Die Füße waren zu Hause niemals still. Darum meldete ihn seine Mutter in der Tanzschule an und es dauerte nicht lange, bis Nils Feuer und Flamme fürs Ballett war. Auch wenn er zwischendrin mal damit haderte, blieb er immer am Ball, oder besser gesagt an der Stange und gewann 2023 mit nur 16 Jahren den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg. Noch während er das Abitur schrieb, bewarb sich Nils an der Hochschule für Musik und Theater in München. Zwischen Abiturprüfungen standen beim Vortanzen Pirouetten und Sprünge auf dem Programm. Der Einsatz wurde belohnt, seit 2023 studiert Nils jetzt in München Ballett. Das bedeutet für den 18-Jährigen 30 Stunden körperliches Training in der Woche. Ständig soll dabei abgeliefert werden, die Technik muss sitzen, Choreografien beherrscht und jeden Tag verbessert werden. Der Druck ist hoch und auch nach dem Studium wird es nicht leichter. Es wartet dann der Wettbewerb um aussichtsreiche Stellen an renommierten Theatern oder Opernhäusern. Und auch dort ist oft nicht Schluss mit Konkurrenzkämpfen.

Dornröschen im Landsberger Stadttheater. Foto: Thorsten Jordan

„Der klassische Tänzer ist müde, hat Schmerzen, ist aber zufrieden auf der Bühne“

Nils Tanzlehrerin Beatrix Klein hat ihn mit ihrem Fokus aufs Detail schon früh gefördert und gepusht. Sie erkannte in ihrem Schützling etwas Besonderes, ja außergewöhnliches. Das „gewisse Etwas“, das den Unterschied machen kann. Jetzt geht Nils von sich aus immer wieder an die eigenen Grenzen – und manchmal auch darüber hinaus. „Der klassische Tänzer ist müde, hat Schmerzen, ist aber zufrieden auf der Bühne“, sagt er.

"Aufbruch in die Moderne", Le Cygne, mit Nil Hegner. Foto: Thorsten Jordan

„Wenn man das Tanzstudio verlässt, ist man immer noch Tänzer“

Für Nils beginnt der Tag in der Regel um 6 Uhr in der Früh, um 7 Uhr nimmt er den Zug nach München. Ist er dort, beginnt er mit seinem Warm Up, bevor um 9 das Training startet. Dann stehen zunächst zwei Stunden Drehungen, Sprünge und Pirouetten an, danach startet das Tanzrepertoire mit Partnerin und zeitgenössischem Paartanz. Kurze Mittagspause und für die zweite Tageshälfte Technikübungen. Neben der Praxis gibt es Theorieunterricht: Musiktheorie, Tanzgeschichte oder Tanzmedizin. Es wird auch zur Regeneration gelehrt, es gibt Ernährungs- und sogar Kochstunden. Nils kocht auch privat gerne, für ihn ist das so etwas wie Therapie und das selbst gekochte Essen, zum Beispiel eine Quinoa Bowl, gibt Energie – essenziell für ein gutes Training. Das Ballett bedeutet für ihn mehr als ein Beruf, es ist eine Leidenschaft. Und von einem Hobby früher ist es zu etwas, geworden, das dazugehört, sagt er. „Ohne Tanzen geht es nicht“ Und: „Wenn man das Tanzstudio verlässt, ist man immer noch Tänzer“

Medizinische und psychologische Betreuung von Tänzern kommt in der Ausbildung oft zu kurz

Besonders herausfordernd findet Nils den Gruppentanz: Sich homogen in der Gruppe zu bewegen, aber trotzdem herauszustechen, ist keine leichte Aufgabe. Den Belastungen des ständigen Erfolgsdrucks standzuhalten, stellt eine noch größere Herausforderung dar. Darum ist Nils auch dankbar für das Betreuungsangebot an seiner Hochschule: Psychologen und Sportmediziner stehen den Studenten dort zur Verfügung. Das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Auch wenn viele Tanzhochschulen langsam nachziehen, gibt es im Allgemeinen zu wenige dieser Angebote, meint Nils. Medizinische und psychologische Betreuung von Tänzern kommt in der Ausbildung oft zu kurz – trotz der hohen Belastung. Wenn es bei ihm mal nicht so läuft, kann Nils aber auch mal lauschen und die Musik genießen. Die wird in der Regel sogar live gespielt.

Nils Hegner in der Ballett -und Tanzschule Beatrix Klein in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Mittlerweile befindet sich Nils im letzten Jahr seines Studiums. Er tanzt jetzt auch Improvisationen und entwickelt eigene Choreografien, beispielsweise zum sterbenden Schwan – eines seiner Lieblingsstücke. Von zukünftigem Interesse ist für ihn die Tanzmedizin, dort könnte er sich sogar vorstellen, noch einen Master zu machen. Die Preisverleihung 2023 beim Landkreis war für Nils ein besonderer Moment. „Wenn die eigene Arbeit gewürdigt wird, motiviert das.“ Das Ballettstudio Klein zeigt bei der Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises im Stadttheater am 20. September ab 18.30 Uhr Ausschnitte aus „Dornröschen“ mit Nils Hegner als Solisten. Karten gibt es im Stadttheater und im Reisebüro Vivell.