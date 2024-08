Arbeiten mit Qualität: Bei diesem Friseur gibt es keine schnelle Nummer

Qualität und gute Kundenbetreuung das ist beim Friseursalon Lifestyle wichtig. „Bei uns gibt es keine schnelle Nummer“, sagt Friseurmeister Carsten Deseyve. Er nimmt sich mit seinem Team Zeit für seine Kunden. Carsten Deseyve ist nach fünf Jahren in der Limonigasse (unsere Zeitung berichtete) in die Räumlichkeiten am Vorderen Anger 268 in Landsberg umgezogen. Seit zwei Tagen hat er auf, seitdem hat er viele neue Terminanfragen. „Die Lage ist perfekt und wir freuen uns sehr darüber.“ Er nehme sich Zeit für seine Kunden und das sei in seinem Beruf notwendig. Deshalb komme es auch immer wieder zu Wartezeiten bei den Terminen. „Wir sehen jede Kundin und jeden Kunden in seiner Individualität und so arbeiten wir auch. Sein Team, das sind Jenny, Hassan und er, und noch die zwei Azubis dazu.“ Neu im Team ist Lara Stöhr. Der Barbier Hassan Khalaf ergänzt mit Bartpflege und Augenbrauen-Trimmung mit Fadentechnik. Und in den neuen Räumlichkeiten hat man nicht nur viel Platz, man fühlt sich wohl. „Wir als Team in dieser Nachbarschaft übrigens auch“, so Deseyve. Denn er habe es noch nie erlebt, dass alle Nachbarn persönlich vorbei gekommen sind und man begrüßt wird. „Das ist traumhaft hier.“

Auch im Hinblick auf Hygiene hat man hohe Standards. Man hört derzeit viel gerade in der Barberbranche über Pilzerkrankungen. „Die Sauberkeit in einem Friseurladen ist sehr wichtig. Es ist eine Voraussetzung für unsere Arbeit, alles zu desinfizieren und nach jedem Kunden die Geräte zu säubern. Das ist bei uns so.“ Er habe in Landsberg bisher noch nie wie in vielen anderen Städten von Infektionen gehört. Aber generell würden die 0-Schnitte, also die Rasur bis auf die Kopfhaut natürlich solche Erkrankungen fördern, denn es kann zu kleinen Verletzungen kommen. Ansonsten gebe es ja einen Plastikaufsatz beim Rasieren, der schütze.

Der Friseursalon ist der Erste, der den Vorderanger, in dem viele Geschäfte geschlossen wurden oder wechselten wieder belebt. Das Bekleidungshaus Hecht weitet auch für Frauen aus und erweitert auf die andere Straßenseite und auch bei Street One gibt es modernisierte Räumlichkeiten. Trotz der Bauarbeiten in der Brudergasse wird die Straße gelebt.