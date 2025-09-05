Klimaaktivisten übertragen Protest gegen Probebohrung in Reichling nach Uganda

Die Erdgasprobebohrung in Reichling wurde kürzlich live bis nach Uganda übertragen: Vor dem Bohrturm in Reichling protestierte eine Gruppe von Klimaaktivisten aus der Umgebung, um ihre Solidarität mit den Menschen zu bekunden, die vom Klimawandel extrem betroffen sind. Zu den Betroffenen gehören unter anderem auch die Bewohner und Bewohnerinnen des Südens von Uganda.

Die Aktion in Reichling wurde per Video auf eine große Leinwand in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, übertragen. Dort konnten mehr als 10.000 Afrikaner und Afrikanerinnen während eines Festivals den Protest live miterleben. Besonders der Süden Ugandas sei in erheblichem Ausmaß von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, erklärte Aktivist Chris Baier, der in Reichling bei dem Protest vor Ort war und die Liveschaltung nach Afrika organisiert hatte. „Wir wollen den Menschen in Uganda zeigen, dass wir auch hier in Deutschland etwas gegen den Klimawandel tun“, so Baier.

Der Protest in Reichling wurde im Internet in Uganda gezeigt

Die Gruppe der Klimaaktivisten hielt vor dem Bohrplatz in Reichling ein großes Banner mit der Aufschrift „Koa Gas“- „Keine Gasbohrungen in Bayern!!!“ und einem durchgestrichenen Bohrturm in die Kamera und grüßte die Menschen in Uganda, die sich zum Festival der Organisation „Uganda’s Little Hands Go Green“ in der Hauptstadt versammelt hatten. Bei dem Festival waren insbesondere viele Kinder mit ihren Familien anwesend. Die Organisation „Little Hands Go Green“ möchte mit Aktionen für junge Menschen das Umweltbewusstsein im ganzen Land schärfen. Durch Bildungsarbeit unterstützt die Organisation die Menschen in Uganda, damit sie trotz Klimawandel eine langfristige Perspektive in ihrem Land haben können. Beim Festival durfte jedes Kind auch einen Obstbaum pflanzen, der dann später essbares Obst liefern soll – wodurch die jungen Menschen einen kleinen Beitrag zur Selbstversorgung leisten können.