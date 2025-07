Neuer Radweg in Apfeldorf eröffnet

Landrat Thomas Eichinger freute sich über eine erneute Eröffnung von drei Radwegen im südlichen Landkreis. Gemeinsam mit dem Apfeldorfer Bürgermeister Gerhard Schmid, dem ADFC Vorstandsvorsitzenden Bernd Meckel, sowie Rainer Mahl und Marius Weber vom Landratsamt Landsberg am Lech wurde symbolisch das Band durchtrennt. Landrat Eichinger lobte die Gemeinde Apfeldorf für ihr Engagement und dafür, dass dieser die Sicherheit der Radfahrenden sehr am Herzen liegt. Deshalb wurden dort im südöstlichen Teil der Ortschaft insgesamt 3000 Meter Radweg ausgebaut, um in Zukunft nicht mehr einem erhöhten Risiko, auf der viel befahrenen Staatsstraße 2014, ausgesetzt zu sein.

„Mit dem Radweg machen wir unseren Landkreis noch attraktiver, verbinden unsere Gemeinden und schaffen Schritt für Schritt ein durchgehendes Radwegenetz“, fügte der Landrat an. Auch der Apfeldorfer Bürgermeister Gerhard Schmid fand treffende Worte für die Entwicklung der Attraktivität des Radfahrens im Landkreis Landsberg am Lech und lobte die ausführende Baufirma Strommer sowie das Ingenieurbüro Buchner aus Dießen für die gute und zielführende Zusammenarbeit. Er bedankte sich zudem beim Landkreis Landsberg am Lech für die zugesagte Radwegeförderung von insgesamt rund 112.000 Euro, die sich auf die drei ausgebauten Teilabschnitte „Streuobstwiese u. Klafthof“, „Brendler“ und „Langer Filz, Schwaig“ verteilen. Durch den Ausbau der Maßnahmen kann man ab sofort auf dem Rad nach Birkland und weiter in den Landkreis Weilheim-Schongau sowie zum Baden an den nahegelegenen Engelsrieder See gelangen. (AZ)