Immer mehr steigen aufs Rad: Der Landkreis baut das Wegenetz aus

Zwischen Ammersee und Lech entstehen heuer neue Radwege. Darauf sollen aber nicht nur Touristen oder Freizeitsportler radeln.

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Landsberg etliche Bändchen durchschnitten und damit ganz offiziell neue Radwegeverbindungen eingeweiht. Heuer sollen weitere dazu kommen. Der Ausbau eines Radwegenetzes für die Nutzung in Alltag und Freizeit schreitet voran. Das Radfahren zwischen Ammersee und Lech soll auf diese Weise attraktiver werden, Bürgerinnen und Bürger sicher zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen oder zu den Freizeiteinrichtungen kommen, Rad-Touristen vermehrt in die Region gelockt werden. Unsere Redaktion hat darüber mit dem zuständigen Sachgebietsleiter Rainer Mahl gesprochen und stellt die heuer geplanten Projekte kurz vor.

Im Jahr 2013 hat der Landkreis Landsberg ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Ein Ziel darin war der Ausbau des Radwegenetzes zu den größeren Arbeitgebern im Landkreis und Lücken im bestehenden Netz zu schließen. Unterstützung lieferte der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der der Kreisverwaltung 43 Maßnahmen zur Verbesserung vorschlug. "Von diesen sind 18 mittlerweile abgeschlossen und zehn befinden sich im Ausbau oder in der Planung für 2024", sagt Rainer Mahl. In die anstehenden Projekte investiert der Landkreis rund 535.000 Euro. Hinzu kommt der finanzielle Beitrag der betroffenen Gemeinden (rund 2,5 Millionen Euro) und Zuschüsse des Projektträgers "Zukunft – Umwelt – Gesellschaft" (etwa drei Millionen Euro).

Im vergangenen Jahr wurde ein Teilstück des Radwegs zwischen Holzhausen und Erpfting offiziell eingeweiht. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

"Wir wollen die Menschen aufs Rad bringen. Deswegen müssen wir in die Infrastruktur investieren", sagt Rainer Mahl. Die Chancen dazu seien aktuell nicht schlecht. Während der Corona-Pandemie hätten auch immer mehr Menschen im Landkreis Landsberg das Radfahren für sich entdeckt. Sie radeln vermehrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Schwimmbad. Aber auch immer mehr Rad-Touristen entdecken die Region. Der Ausbau des Radwegenetzes steigert laut Mahl nicht nur die Attraktivität für Touristen und Einheimische, sondern fördert auch die lokale Wirtschaft. Insbesondere die Gastronomie sowie lokale Unternehmen wie Bäckereien und Metzgereien würden von einem gut entwickelten Radwegenetz profitieren.

Heuer werden einige Radwegprojekte im Landkreis Landsberg verwirklicht

Heuer sollen weitere Radwegprojekte verwirklicht werden. Die Gemeinde Apfeldorf plant, drei Radwege in Richtung Rott, Birkland und Schongau, die derzeit noch als Wirtschaftswege genutzt werden, für den Radverkehr attraktiver zu gestalten. In der Gemeinde Geltendorf stehen vier neue Radwege an. Dort wird eine vollständige Verbindung zwischen Egling und Geltendorf realisiert, wodurch Pendler und Freizeitradler eine durchgängige Anbindung zum S-Bahnhof Geltendorf erhalten. Die auszubauenden Abschnitte umfassen den Heuweg nach Kaltenberg, den Radweg von Kaltenberg nach Walleshausen, den Weg von Walleshausen nach Egling und die vollständige Asphaltierung des Radwegs nach Wabern.

Eine Radweg-Lücke gibt es noch zwischen Schwifting und Landsberg. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

In den Gemeinden Eresing und Windach wird derzeit der Radweg von Eresing zur Firma Delo in Schöffelding ausgebaut. "Diese Verbindung ist eine der wichtigsten im Landkreis", sagt Rainer Mahl. Es sei wichtig einen der größten Arbeitgeber, mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an das Radwegenetz anzuschließen. Voraussichtlich im Frühjahr wird die Gemeinde Scheuring den Radweg zum Naturfreundehaus instand setzen. Dabei wird auch die Anbindung vom Westerholz hinunter zum Lech auf den einzigen deutschlandweiten Radweg, die Romantische Straße, mit einer wassergebundenen Decke verbessert.

Lesen Sie dazu auch

Entlang der Via Claudia findet eine Radstaffel statt

Dass der Landkreis Landsberg Ziel von Radfahrenden aus ganz Europa ist, liegt auch an überregionalen Radstrecken wie der Via Claudia Augusta. Sie verbindet Menschen und Kulturen seit 2000 Jahren. Zur Eröffnung der Rad-Saison findet eine Radstaffel statt. Auf einer Strecke von rund 1000 Kilometern, von der Donauebene bis Venedig, sind Tausende Radfahrende aus 170 Kommunen in Deutschland, Österreich und Italien dabei.

Wer an der Radstaffel teilnehmen möchte, hat dazu auch im Landkreis Landsberg die Möglichkeit. Am Samstag, 27. April, ist die erste Station gegen 12.50 Uhr in Obermeitingen. Danach geht es über Hurlach und Igling nach Landsberg, wo die Radfahrer gegen 14.45 Uhr am Hauptplatz erwartet werden. Von dort geht es weiter Unterdießen, Leeder und Denklingen nach Kinsau.