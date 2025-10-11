Ärger um Nahwärme in Hechenwang: Das sagt der Tiefbauunternehmer

Der Bau eines Nahwärmenetzes in Hechenwang ist für den Erpftinger Tiefbauunternehmer Max Scholz (BMS GmbH) offenbar nicht gerade der einfachste Auftrag. Bei der Bürgerversammlung gab es viel Kritik an dem Bauvorhaben und den damit verbundenen Umständen. Unter anderem wurde die Kommunikation mit den Anliegern bemängelt, daneben teilte Bürgermeister Richard Michl mit, dass sich das Bauvorhaben 40 Tage im Verzug befinde. Scholz wirft nun der Gemeinde unter anderem vor, die Frage der Bauzeit „falsch an die Leute zu kommunizieren“.

Die Gemeindewerke Windach (GWW) hatten Anfang Juni erklärt, die Bauarbeiten würden bis 23. September beendet sein. Auch auf einem Werbeplakat sei ein falscher Baustart und ein falsches Fertigstellungsdatum genannt worden. Er habe veranlasst, dass es abgehängt wird, sagt Max Scholz. In der Bürgerversammlung hieß es nun, das Nahwärmenetz werde bis Ende Oktober fertiggestellt sein.

Der Bauvertrag sieht die Fertigstellung im nächsten Jahr vor, sagt der Unternehmer

Im am 23. April geschlossenen Bauvertrag sei geregelt, dass die Arbeiten so weit wie möglich im laufenden Jahr abgeschlossen werden sollen. Sollte dies zeitlich nicht möglich sein, werden die restlichen Leistungen 2026 fertiggestellt. „Man war sich bewusst, dass es wahrscheinlich bei der Dürftigkeit der Spartenpläne zu Komplikationen und Überraschungen kommen kann“, sagt Scholz dazu. Vereinbart sei, dass heuer mindestens zwei Abschnitte in Betrieb gehen, die weiteren 2026. Die vier Abschnitte seien, so Scholz, die Verbindung von der Biogasanlage bis zur Heizzentrale an der Birkenallee, die Weiterführung bis zum Hauptabnehmer, der Zimmerei Fichtl, die Dorfstraße westlich des Maibaums und schließlich die weiteren Nebenstraßen.

Die Firma BMS verlegt die Wärmeleitung, sie sei jedoch nicht für die Heizzentrale und Übergabestationen zuständig. Zu Verzögerungen habe unter anderem eine nicht berücksichtigte 20-kV-Stromleitung geführt, wie auch sonst nicht dokumentierte „Quersparten“ oder privat in öffentlichem Grund errichtete Regenwasseranschlüsse die Arbeiten behinderten. Ein weiteres Problem seien die unterschiedlichen Kies- und Asphaltstärken im vorhandenen Straßenbereich. „Wir sind zu 55 Prozent im Blindflug unterwegs“, fasst Scholz zusammen. In diesem Zusammenhang widerspricht er auch Zweifeln an der Qualität der Tiefbauarbeiten: Der Austausch von nicht tragfähigem Bodenmaterial gegen Kies sei klar im Vertrag und nach den ZTV (Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen) geregelt und damit Bestandteil der vereinbarten Leistung.

Die Lieferzeit sei bereits bei Vertragsunterzeichnung bekannt gewesen

Bereits bei der Beauftragung am 23. April sei die sechswöchige Lieferzeit bekannt gewesen. Dementsprechend begannen die Arbeiten erst Anfang Juni nach Erhalt der notwendigen Materialien.

Die Kommunikation erachtet auch Scholz als Problem, sieht die Ursache dafür aber auch aufseiten der Gemeinde und der GWW. In die verkehrsrechtliche Anordnung (also Sperrungen und Umleitungen), um die sich die Baufirma kümmern muss, sei „ohne Mitwirkung des Auftragnehmers eingegriffen“ worden. Die Gemeindeverwaltung habe die Anordnung erteilt, anschließend seien aber wieder Änderungen veranlasst worden. Ähnlich sei es bei in Arbeitsrunden getroffenen mündlichen Absprachen gewesen: Auch diese seien teilweise „relativiert oder anders dargestellt worden“. Sein Unternehmen orientiere sich daher an schriftlich bestätigten Beschlüssen. Gleichzeitig sei aber die Erreichbarkeit der Gemeindewerke häufig nicht gegeben, „ein laufender fachlicher Austausch findet nur eingeschränkt statt“. Das Problem sei, dass es bei den Gemeindewerken nur einen Ansprechpartner gebe.

Daneben, das war auch in der Bürgerversammlung erwähnt worden, gebe es beim Ingenieurbüro keinen Fachplaner für Tiefbau. Die Zusammenarbeit verlaufe zwar meist konstruktiv und lösungsorientiert, meint Scholz, grundsätzlich sei es aber immer einfacher und effizienter, mit einem ausgebildeten Fachplaner zusammenzuarbeiten.

Sabotage und Blockade auf der Nahwärme-Baustelle

Schwierig sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, wenn es um über den eigentlichen Leitungsbau hinausgehende Maßnahmen geht. Beispielhaft nennt Scholz den östlichen Teil der Dorfstraße ab dem Maibaum: Um die Straße nach der Verlegung der Wärmeleitung zu asphaltieren, fehlten bislang „mehrere von der kommunalen Seite beizubringende Punkte“. Sobald über die eigentliche Leitungstrasse hinaus gearbeitet wird, betrifft dies finanziell nicht mehr die Nahwärmeversorgung, sondern die Gemeinde.

Seinem Unternehmen habe auch zu schaffen gemacht, dass der Bau des Nahwärmenetzes in Hechenwang keineswegs unumstritten ist. So seien Autos in den gesperrten Straßenabschnitten abgestellt worden, um die Baustelle zu blockieren, aus den Reifen von Baumaschinen sei die Luft herausgelassen und Müll in die firmeneigenen Container gegeben worden, nennt Scholz als Beispiele.