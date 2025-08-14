Landsberger Polizei hat eine neue Leiterin

Im Januar wurde Thomas Rauscher nach zwei Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Landsberg im Festsaal des Historischen Rathauses verabschiedet. Vertreter von Polizei, Politik, Rettungsdiensten und Justiz waren gekommen, um dem 60-Jährigen „Servus“ zu sagen. Seine Stellvertreterin Katharina Radlbeck-Puchelt übernahm vorerst die Leitung in Landsberg. Die Stelle des Inspektionsleiters wurde bayernweit ausgeschrieben. Jetzt gibt es eine Nachfolgerin.

Seit dem 1. August Nina Vallentin an der Spitze der Polizeiinspektion Landsberg. Die 49-jährige Polizeioberrätin verfügt laut einer Pressemeldung des Landratsamts über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb der bayerischen Polizei. Sie leitete von 2018 bis 2025 die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck, war zuvor als Dienstgruppenleiterin in Germering tätig, arbeitete in einem Sachgebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und absolvierte die Polizeiführungsakademie in Münster.

Landrat Thomas Eichinger wünscht der neuen Leiterin viel Erfolg

Landrat Thomas Eichinger hat die neue Leiterin der Polizeiinspektion bereits im Landratsamt willkommen geheißen. Er wünscht ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit im Interesse der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, heißt es in der Pressemeldung.

Nach dem Abschied von Thomas Rauscher hatte Katharina Radlbeck-Puchelt die Leitung in Landsberg übernommen. Seit Oktober hatte sie bereits für sechs Monate das Amt der stellvertretenden Dienststellenleiterin inne. Sie nahm an einem Personalentwicklungsprogramm für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (früher: höherer Dienst) teil. Bei der Landsberger Polizei, die für die Stadt und 17 Gemeinden zuständig ist, sorgen 81 Beamte und sieben Tarifbeschäftigte für die Sicherheit von rund 80.000 Bürgerinnen und Bürger.