Oberfinning

vor 16 Min.

Besitzt Oberfinning einen Teil des Kreuzes Christi?

Plus In der Pfarrkirche von Oberfinning befindet sich ein wertvolles Kreuz. Darin soll sich eine ganz besondere Reliquie befinden. Jetzt ist es frisch restauriert.

Von Sibylle Reiter Artikel anhören Shape

In der Heilig-Kreuz-Kirche in Oberfinning befindet sich eine Rarität: ein Kreuz aus der Spätrenaissance im Übergang zum Barock aus der Zeit um 1680. So schätzt es Susanne Greppmeir ein. Sie arbeitet bei Ulrich Dochtermann in Augsburg, einer 1869 gegründeten Meisterwerkstatt für sakrales Gerät. Dorthin hat der Pfarrer Markus Willig das Kreuz vor einigen Monaten zur Restaurierung gebracht. Seit dem Patrozinium der Heilig-Kreuz-Kirche am ersten Sonntag im Mai ist das Kreuz wieder zurück in der Pfarrei. Pfarrer Willig berichtete den Gläubigen beim Patrozinium von der Restaurierung und erteilte auf Wunsch den Einzelsegen mit dem frisch restaurierten Kreuz, mit dem die Priester vom Markustag am 25. April bis Mitte September den Wettersegen erteilen.

Bei dem Kreuz handelt es sich um eine sogenannte Kreuzpartikel-Reliquie. An der Vorderseite ist ein kleines Aufbewahrungsgefäß aus Bergkristall in Kreuzform eingearbeitet. Darin soll sich ein kleiner Span von dem Kreuz befinden, an dem Jesus Christus vor 2000 Jahren starb. Das Heilige Kreuz soll um das Jahr 325 im Heiligen Land gefunden worden sein. Über das Auffinden gibt es verschiedene Legenden, unter anderem diese: Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, reiste auf göttlichen Befehl ins Heilige Land, um die heiligen Stätten zu finden und die Ausgrabungen zu beaufsichtigen. Dabei wurde unter anderem das Heilige Kreuz gefunden. Es wurde daraufhin in mehrere Stücke zerteilt und an verschiedene Orte gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen