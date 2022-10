Obermeitingen

vor 48 Min.

Eine junge Obermeitingerin hilft ein Jahr in Chile den Armen

Plus Anja Gerlach aus Obermeitingen muss einige Hürden nehmen, doch jetzt klappt es. Für ein Jahr arbeitet sie in Chile im Rahmen des Weltfreiwilligendienstes..

Von Romi Löbhard

„Endlich geht unsere Reise fix los.“ Anja Gerlach aus Obermeitingen hört sich ziemlich froh und glücklich an. Am 9. Oktober ist Start in München, am 10. Oktober ist das Ziel Los Ángeles in Chile erreicht. Die 22-Jährige möchte sich gemeinsam mit zwei weiteren jungen Frauen über den Weltfreiwilligendienst Augsburg ein Jahr lang aktiv und sozial für die Eine Welt einsetzen. Doch der Start nach Chile verlief bisher ziemlich holprig.

