Penzing

vor 49 Min.

Die Firma Steico gibt ihre Ansiedlungspläne in Penzing auf

Plus Die mögliche Ansiedlung der Firma in Steico in Penzing sorgt für Diskussionen und Protest. Jetzt hat das Unternehmen abgesagt. Bürgermeister Peter Hammer bedauert dies.

Von Christian Mühlhause

Seit Monaten sorgt die mögliche Ansiedlung der holzverarbeitenden Firma Steico auf dem Weiler Stillern für kontroverse Diskussionen. Vor allem in der Nachbargemeinde Schwifting ist der Protest groß. Am vergangenen Mittwoch positionierte sich dann auch eine Gruppe von Penzingern und brachte ein Bürgerbegehren gegen die Ansiedlung ins Gespräch. Das wird nun nicht mehr nötig sein, wie Penzings Bürgermeister Peter Hammer am Dienstagabend im Gemeinrat informierte. Er bedauerte die Absage des Unternehmens zum jetzigen Zeitpunkt.

