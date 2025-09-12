Prozess am Amtsgericht Landsberg: Junger Mann bestiehlt den eigenen Arbeitgeber

Vor dem Amtsgericht Landsberg musste sich ein 22-jähriger Mann verantworten, den die Staatsanwaltschaft Augsburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt hatte. Er soll als Angestellter im Geschäft seines Arbeitgebers im Sommer und Herbst 2024 diverse Gegenstände im Wert von sechs bis 420 Euro unberechtigt an sich genommen haben. Dadurch sei ein Gesamtschaden in Höhe von 2680 Euro entstanden. Der Angeklagte gab die Diebstähle nahezu vollständig zu.

Er hatte demnach der Gelegenheit, Gegenstände unterschiedlichster Art an sich zu nehmen, nicht widerstehen können. Als im Geschäft aufgefallen war, dass wiederholt Sachen verschwanden und er darauf angesprochen wurde, bestritt er erst gar nichts. Er bot sofort an, in seine Wohnung zu fahren, um nach den Sachen zu schauen. Und man fand dort die vermissten Gegenstände wie Pullover, Jacken, Fahrradschläuche, Schlafsack, Luftmatratze, Bremsscheiben, Bremsbeläge und einiges mehr, was er während der Arbeit immer mal wieder hatte „mitgehen lassen“. Auch während der weiteren Ermittlungen durch die eingeschaltete Polizei verhielt er sich kooperativ.

Der Angeklagte ist bereits wegen Diebstählen aufgefallen

Da er sich auf diese Weise eine regelmäßige zusätzliche Einnahmequelle verschafft hat, war er wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt, wodurch der Strafrahmen sich um drei Monate erweitert. Dabei spielte es keine Rolle, dass seine Angaben, die Sachen nur zum Eigenbedarf gestohlen zu haben und nicht, um sie weiterzuverkaufen, glaubwürdig waren.

Das Gericht verurteilte ihn in Übereinstimmung mit dem Antrag der Staatsanwältin zu zehn Monaten Freiheitsentzug und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Abgesehen von der Gewerbsmäßigkeit der Diebstähle fiel zusätzlich negativ für den 22-Jährigen ins Gewicht, dass er schon zweimal wegen Diebstählen aufgefallen war. Die Bewährung sei aber wegen seiner günstigen Sozialprognose angebracht, so Staatsanwältin und Gericht. Es ist seine erste Freiheitsstrafe, er hatte das Unrecht seiner Taten schnell eingesehen und alles zugegeben. Und nachdem er seine Anstellung bei der von ihm bestohlenen Firma sofort nach der Aufdeckung seiner Straftaten verloren hatte, fand er auch erneut Arbeit.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig

Also könne man glauben, so Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler in der Urteilsbegründung, dass er nicht wieder straffällig werde. Der 22-Jährige muss außerdem eine Geldbuße in Höhe von 1800 Euro in Raten an den Landsberger Tierschutzverein bezahlen.

Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt, in denen er sich nichts zuschulden kommen lassen darf, da sonst die Bewährung sofort widerrufen werde, warnte der Vorsitzende. Das Urteil ist rechtskräftig, da der Verurteilte es annahm und die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichtete.