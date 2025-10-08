Großen Anklang fand der Jahresausflug des VdK-Ortsverbandes Pürgen-Hofstetten in die Fuggerei nach Augsburg. Die Ortsvorsitzende Marianne Asam hatte als Organisatorin alles bestmöglich organisiert und den Teilnehmenden bei traumhaftem Herbstwetter einen unbeschwerten Tag geschenkt.

Eine Führung machte die einzigartige Leistung des Gründers der Fuggerei, Jakob Fugger des Reichen, deutlich, die in Europa ihresgleichen sucht. Sie ist die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt, gleichsam eine Stadt in der Stadt mit 67 Häusern, 142 Wohnungen sowie einer eigenen Kirche. Sie wurde als Reihenhaussiedlung für bedürftige Augsburger erbaut und erfüllt seither ununterbrochen ihren Stiftungszweck. Denn auch heute können Menschen mit geringem Einkommen für 88 Cent Jahreskaltmiete und drei tägliche Gebete in der Fuggerei wohnen.

So erlebte die Besuchergruppe eine spannende Reise zurück in die Geschichte. Einziger Wermutstropfen war der Flohmarkt in der Fuggerei mit extrem vielen Besuchern an diesem Tag, der die Wohnsiedlung in einen ganz anderen Blickwinkel rückte. In einer Zeit, in der die Diskussion um die notwendige und angemessene Sozialpolitik hohe Wellen schlägt, zeigt die Fuggerei, was Eigeninitiative und Verantwortung für die Armen und die ältere Generation doch zu leisten vermögen.

Auf der Rückfahrt kehrte die Reisegruppe mit vielen Eindrücken und bester Laune noch zum Mittagessen im Biergarten beim Metzgerwirt in Hurlach ein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!