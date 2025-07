Reaktionen auf den Ziegenskandal in Dießen: Zwischen Hetze und mangelnder Zivilcourage

Der Ziegenhof am Ammersee ist das Thema bei allen Biomärkten, Landwirten, Tierschützern und Verbrauchern. Letztere fühlen sich getäuscht, weil sie Produkte von einem Betrieb kauften, bei dem die Ziegen nicht so vorbildlich gehalten wurden, wie vorgegeben wurde. Bekannt ist, dass 80 tote Ziegen (das Veterinäramt spricht von Vernachlässigung) gefunden wurden, 40 gerettet wurden und rund weitere 150 wohl verschwunden sind. Was mit ihnen passiert ist, wissen nur die Betroffenen. Ändern kann man das nicht mehr, nur aufklären und hoffen, dass so etwas künftig früher entdeckt wird oder anders geregelt werden kann.

