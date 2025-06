Dieses Paar betreibt eine der besten Ferienwohnungen in Bayern

Seit erst einem Jahr beherbergen Gisela und Hans Elfinger in ihrer Ferienwohnung in Reichling regelmäßig Gäste. Im April gab es nun prompt eine Auszeichnung für die beiden Gastgeber: Das Chalet im Erlebnishof erhält den „Goldenen Gockel“. Insgesamt 22 Urlaubshöfe in Bayern prämierte Tourismusministerin Michaela Kaniber dieses Jahr. Für das Gastgeber-Paar bringt das einen extra Schub Motivation. Denn mit ihrer Ferienwohnung haben sie vor einem Jahr unbekanntes Terrain betreten.

