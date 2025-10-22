Young People Band in Reichling: „Kaleidoskop“ feiert gelungene Premiere

Eine großartige Premiere feierte die Young People Band aus Reichling mit ihrer Konzertreihe unter dem Motto „Kaleidoskop“. Die Akteure und Akteurinnen erhielten reichlich Applaus. Das Dorfgemeinschaftshaus in Reichling war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Sängerinnen und Sänger ihr vielseitiges musikalisches Programm zu ihrem 30-jährigen Jubiläum präsentierten. Der Chor spannte den Bogen von Elton John, Michael Jackson und ABBA bis hin zu Rainhard Fendrich und Andreas Gabalier.

Und dies alles vor einer riesigen Leinwand, auf der zum Programm passende Videos und Bilder eingespielt wurden. So liefen zum Song „Afrika“ von Toto plötzlich riesige Giraffen und Elefanten über den Bildschirm, und zu Michael Jackson’s „Heal the World“ drehte sich eine übergroße Weltkugel. Zu dem Lied „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire“ war im Hintergrund die Originalaufnahme aus der Musicalvorstellung zu sehen, die die Gruppe vor 20 Jahren zur Aufführung gebracht hatte.

Am Wochenende tritt die Young People Band wieder in Reichling auf

In einem Rückblick erinnerte die Young People Band nach der Pause an ihre 30-jährige Erfolgsgeschichte und ihre Entwicklung von einem kleinen Jugendchor zu einem vielseitigen Klangkörper mit aktuell 42 Sängerinnen und Sängern. Großen Anteil am Erfolg der Truppe hat Jochen Geisenberger, der den Chor seit 30 Jahren leitet. Für ihn gab es beim Konzert einen Extraapplaus. Einfach köstlich waren zwischen den Stücken die Kurzauftritte von Robert Maier, der als zerstreuter Professor Dr. Benedikt Brumminger für viele Lacher sorgte.

Das Jubiläumskonzert der Young People Band findet diese Woche nochmals am Donnerstag, 23. Oktober, Freitag, 24. Oktober, und Samstag, 25. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Reichling statt. Karten zum Preis von 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder (bis 15 Jahre) gibt es telefonisch unter der Nummer 0160 93876502.