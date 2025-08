Die Firma, die in Reichling die Erdgasprobebohrung durchführt, hat einen Antrag auf Verlängerung der bergrechtlichen Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen um weitere zwei Jahre gestellt. Der Reichlinger Gemeinderat hat sich am Montag in seiner Sitzung einstimmig gegen die Verlängerung ausgesprochen – hat aber im Endeffekt kein Vetorecht.

