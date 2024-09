Abwechslungsreiches Angebot beim Rotter Herbstmarkt

Nicht ganz so viel Betrieb wie zu den besten Zeiten war in diesem Jahr beim inzwischen achten Rotter Herbstmarkt. „Es ist halt einfach viel los“, meinte einer der Besucher bei seinem Rundgang auf dem Dorfplatz an den Ständen vorbei. Die waren auch nicht ganz so zahlreich, wie noch in den Jahren zuvor. „Wir hatten leider sechs Absagen, unter anderem wegen Krankheit“, bedauerte Thomas Oberth vom veranstalteten Verein Dorfentwicklung.

