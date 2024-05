Gute Stimmung trotz herbstlicher Temperaturen

Kesselfleisch und Musik locken knapp 100 Besucher zum Dorffest der Rotter Reservisten.

Temperaturen von nur gut 15 Grad, frischer Wind und darüber hinaus einige Veranstaltungen in der Nachbarschaft sorgten dafür, dass beim traditionellen Dorffest der Rotter Reservisten am Vatertag einige Stammgäste ausblieben. Letztlich tummelten sich zur Mittagszeit rund 100 Besucher vor dem Vereinsheim unter dem Zeltdach sowie auf den Bänken davor und am Dorfplatz. „Die Stimmung war sehr gut“, berichteten die Rotter Reservisten, die rund zwanzig Helfern im Einsatz hatten.

Da der Andrang nicht so groß wie sonst war, gab es am Kochzelt, in dem aus der historischen Feldküche traditionell Kesselfleisch und Würste serviert wurden, keine langen Wartezeiten. Für den musikalischen Rahmen sorgte wie immer die Rotter Musikkapelle. Am Nachmittag, bei etwas besserem Wetter, kamen nach einige Nachzügler, so dass sich die Tische gut füllten. So ließen sich viele Besucher noch Kaffee und Kuchen schmecken, ehe die Feier in geselliger Runde ausklang. (rh)