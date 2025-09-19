Erstes Konzept für die kommunale Wärmeplanung in Rott vorgestellt

Der Nachbar aus Wessobrunn macht es in Zusammenarbeit mit zwei anderen Kommunen. Die Gemeinde Rott wird die kommunale Wärmeplanung dagegen eigenständig angehen. Bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause stellten dazu zwei Mitarbeiterinnen der Landsberger Energie-Agentur (LENA) ein erstes Konzept dazu vor.

„Die kommunale Wärmeplanung schafft einen transparenten und langfristigen Orientierungsrahmen für Investitionen in die Wärmeversorgung sowohl für kommunale Entscheidungsträger ebenso wie für Bürger, Wohnungswirtschaft und Versorgungsunternehmen“, erklärte Katharina Braun von der LENA die Intention. Grundlagen sind das Bundes-Klimaschutzgesetz und das Bayerische Klimaschutzgesetz, das als Ziel eine Klimaneutralität des Freistaats für 2040 vorsieht. In der Bestandsanalyse betrachtete die LENA unter anderem die bestehenden Energieträger und die Gebäudestruktur in Rott. Letztere wird zu 78 Prozent von freistehenden Einzelhäusern dominiert.

Abwasserwärme könnte in Zukunft in Rott eine größere Rolle spielen

Der Wärmebedarf der 524 Haushalte, die im Zensus 2022 in der Lechraingemeinde festgehalten wurden, beträgt aktuell 22.300 Megawattstunden im Jahr. Über die Hälfte wird dabei durch Heizöl gedeckt und ein Fünftel durch Flüssiggas. „Für die zukünftige Planung ist auch der energetische Zustand der Gebäude von zentraler Bedeutung“, erläuterte Braun, die im Anschluss das Potenzial von erneuerbaren Energien vorstellte. Zur Sprache kam dabei unter anderem die Biogas-Anlage im Norden von Rott. „Deren anfallende Abwärme bleibt derzeit ungenutzt. Wegen einer Leitungslänge von rund einem Kilometer bis zum Ortsrand erscheint ein Nahwärmenetz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber als nicht tragfähig“, führte Braun aus.

Etwas besser könnte es bei dem Thema Abwasserwärme ausschauen. Hierbei wird über einen Wärmetauscher dem gereinigten Abwasser der Kläranlage die Wärme entzogen. „Mit rund 830 Metern Entfernung vom Ablauf bis zum mittleren Ortsgebiet muss eine wirtschaftliche Umsetzung in einer Machbarkeitsstudie nochmals im Detail geprüft werden“, so Braun. Laut ihr wird aber auch hier die Leitungslänge ein entscheidender Faktor sein. Recht gut ist Rott in Sachen PV-Stromerzeugung aufgestellt. Neben der gemeindeeigenen Freiflächenanlage gibt es 236 Anlagen auf Dächern. Dadurch kann der Stromverbrauch in der Gemeinde von aktuell knapp 4,8 Megawattstunden zu etwa 80 Prozent aus vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie gedeckt werden. „Die Stromproduktion in Rott ist sehr hoch“, erklärte Braun, wobei sie darauf verwies, dass der Bedarf durch die zunehmende Elektrifizierung weiter steigen wird.

In Rott können nun mehrere Maßnahmen zur Wärmeplanung ergriffen werden

Zum Abschluss stellte die LENA drei Maßnahmen für die Wärmeplanung in Rott vor. Die Gemeinde soll ihre Liegenschaften diesbezüglich durchgehen, es sollte eine Machbarkeitsstudie zur Wärmeplanung auf den Weg gebracht werden und für die energetische Gebäudesanierung soll es Informationen und eine Anreizbildung geben. „Da ist jetzt einiges Neues, das man erst einmal sacken lassen muss“, meinte Bürgermeister Fritz Schneider. Ein Beschluss dazu wurde nicht gefasst. „Wir nehmen die Infos zur Kenntnis“, schloss Schneider.