Familie macht in Winkl einen ungewöhnlichen Fund

Kastaniensammeln weckt wohl bei vielen Kindheitserinnerungen. Das Rascheln des Laubs unter den Schuhen, das freudige Suchen nach glänzenden braunen Früchten und die Aufregung, wenn man eine noch geschlossene Schale entdeckt. Später werden daraus Kastanienmännchen, herbstliche Kränze oder hübsche Dekoration fürs Fensterbrett. Auch als Futter für Rehe und andere Wildtiere sind sie beliebt. Kastanien gehören einfach zum Herbst dazu. Eine Familie aus Prittriching machte beim Sammeln einen besonderen Fund.

Die vierjährige Elena fand die große Kastanie in Winkl

Familie Walch aus Winkl zieht an einem sonnigen Nachmittag los, um die braunen Multitalente zu sammeln. Tochter Elena läuft eifrig voraus und sucht im bunten Laub nach den besten Exemplaren. Fast die ganze mitgebrachte Tüte ist schon voll, als die Vierjährige plötzlich auf ihre Eltern zu gerannt kommt. In ihren Händen hält sie eine auffallend große, noch geschlossene Kastanienschale. So groß, dass sie sie mit ihren kleinen Händen kaum umfassen kann. „Du hast einen Kastanienkönig gefunden“, bemerkt ihre Mutter Nadine Walch lachend. Gemeinsam öffnen sie die stachelige Kugel und staunen nicht schlecht. Statt der üblichen ein oder zwei liegen gleich sechs ganze braune Kugeln darin. Sie schauen aus unterschiedlichen Kammern hervor, die Elena nach und nach aufbricht und freigibt. „Das haben wir auch noch nie gesehen“, geben die Eltern verblüfft zu. Ein kleines Wunder der Natur nennen sie es.

Michael Walch hat die Schale eingefroren, um den kuriosen Fund zu konservieren. Foto: Michael Walch

Und tatsächlich: während es für eine Edel- bzw. Esskastanie nicht außergewöhnlich ist, bis zu sieben Früchte auf einmal zu tragen, ist es für die ungenießbare Rosskastanie, die meistens gesammelt wird, eher ungewöhnlich. In den häufigsten Fällen wachsen hier ein bis zwei Exemplare innerhalb einer Schale, ganz selten mal drei. Dem Winkler Michael Walch fiel erst am Abend auf, dass der Fund etwas Besonderes sein könnte. Er kontaktierte daraufhin Fachleute der Ludwig-Maximilians-Universität in München und erhielt eine Bestätigung: Es handle sich tatsächlich um einen äußerst seltenen Fund, den man wohl nur einmal im Leben macht.

Die Walcher Kinder (von links): Annika, Elena und Jakob sind mächtig stolz auf ihre kiloschwere Kastanien- und Eichelsammlung. Foto: Michael Walch

Doch nicht nur die „mutierte“ Kastanie ist rekordverdächtig, sondern auch die „kleine Sammlung“ der Walch-Kinder, wie der Vater sie liebevoll nennt. Denn Familie Walch ist seit Wochen fleißig unterwegs: „Unmengen Kilo Kastanien haben wir schon gesammelt und dazu noch bestimmt zehn bis 15 Kilo Eicheln“, erzählt er stolz. Das Ganze hat auch einen praktischen Hintergrund: Das Sammeln soll die Spardosen der Kinder füllen. Denn in Landsberg können momentan sammelwütige Bewohner und Bewohnerinnen Kastanien und Eicheln für ein kleines Taschengeld abgeben.

Landsberger Sammelaktion für Eicheln und Kastanien geht noch bis Donnerstag

Wer diesen außergewöhnlichen Fund übertreffen möchte, hat am Donnerstag, 16. Oktober, Gelegenheit dazu: Die offizielle Sammelaktion läuft von 14 bis 16.30 Uhr. Das abgegebene Gut kommt dem städtischen Forstamt Landsberg zugute, das damit seine Vorräte für die Winterfütterung der Wildtiere aufstockt.

Eicheln werden für 0,50 Euro pro Kilogramm angekauft. Für Kastanien gibt es 0,20 Euro pro Kilogramm. Die Annahme von Kastanien ist auf 15 Kilogramm je anliefernde Person beschränkt, da der Bedarf nicht so hoch ist wie an Eicheln. Groß und Klein können ihre Beute dann am Spitalgut in Landsberg, nahe dem Campingplatz, Pössinger Au 4 abgeben. Die Früchte müssen trocken und frei von Schimmel sein.