Artistik und Aufregendes beim ersten Wochenende des Kaltenberger Ritterturniers 2025

Um das Kaltenberg Ritterturnier zu beschreiben, braucht man nur ein Wort: Jubel! Genau davon gab es beim ersten Wochenende der Ritterspiele 2025 so einiges. Besucherinnen und Besucher erleben am Freitag den Zauber der Gauklernacht und fiebern am Samstag bei der Premiere des Ritterturnieres und dem Kampf zwischen Gut und Böse mit dem guten Ritter Adamantus mit. Dabei läuft nicht immer alles nach Plan – doch der Magie und vor allem dem Jubel tut das keinen Abbruch.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geltendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ritterturnier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis