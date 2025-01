Erfolgreicher Spieltag für Landsbergs Basketball-Teams

In der Bezirksoberliga Basketball verbucht das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg einen wichtigen Auswärtssieg. Die Damen der DJK werden im Heimspiel ihrer Favoritenrolle gerecht und übernehmen die Tabellenführung.

Herren Manchmal haben auch negative Ereignisse positive Folgen: Da das Spiel der Herren II vom Gegner abgesagt werden musste, erhielt das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg für das wichtige Auswärtsspiel in Mammendorf die nötige Unterstützung. Xaver Egger, Raphael Rill und Florian Holl rückten in den Kader von Trainer Przemyslaw „Miga“ Migala, der sonst wieder nur sechs, sieben Spieler zur Verfügung gehabt hätte. Dabei zeigten sie, allen voran Routinier Xaver Egger, dass sie sowohl quantitativ als auch qualitativ eine echte Verstärkung sind. Die HSBler profitierten von der Ruhe und Übersicht von Spielmacher Xaver Egger und waren von Beginn an überlegen, auch wenn sie nach dem ersten Viertel nur 17:16 führten. Die Landsberger lagen schon deutlicher vorn, ließen aber durch Abstimmungsfehler drei Dreier der Hausherren zu. Nach der ersten Viertelpause zogen die Heimerer Baskets direkt auf 30:16 davon. Im weiteren Spielverlauf konnten die Mammendorfer zwar noch mal auf sieben Punkte verkürzen, aber schon zur Halbzeit lag die DJK komfortabel mit 41:24 vorne.

In der Tabelle macht Landsberg einen Platz gut

Nach der Pause fanden die Hausherren immer weniger Mittel gegen die inzwischen gut abgestimmte Landsberger Zonenverteidigung - Landsberg nutzte dies zu einem sicheren 79:48-Erfolg, der in dieser Höhe auch absolut verdient war. Damit können die Landsberger wieder etwas entspannter auf die Tabelle schauen, sie sind von Platz acht auf sieben geklettert und haben den Abstand nach unten ausgebaut. Vor dem Team Heimerer Schulen steht ein spielfreies Wochenende, ehe der Tabellenzweite Oberhaching II in Landsberg zu Gast ist.

Damen Überhaupt nichts anbrennen ließen die Damen der DJK Landsberg gegen München Basket III: Von Beginn an wurden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle gerecht, auch wenn sie zur Pause „nur“ 27:23 führten. Im dritten Viertel allerdings drehten die Landsbergerinnen richtig auf, ließen nichts mehr zu und setzten sich mit 47:28 ab. Auch das letzten Viertel ging mit 12:10 an die DJK, die damit einen ungefährdeten 59:38-Sieg feierte. Der brachte sie nun an die Tabellenspitze, vor dem punktgleichen Team TSV München Ost II. (AZ)