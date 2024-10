Landsberger Bogenschützen haben Weltmeister zu Gast

Rund 90 Sportler und Sportlerinnen aus Deutschland und Österreich sind der Einladung der Landsberger Bogenschützen zu ihrem traditionellen Herbstturnier gefolgt. Doch nicht nur Masse, auch Klasse war bei dem Turnier am Start.

Diesmal sollte es ein Turnier der besonderen Art werden, das sogenannte Killturnier, bei dem nur die höchste Trefferzone gewertet wurde. Parcourschef und Zweiter Vorsitzender Philipp Mehnle gab den Teilnehmern, darunter mehrere deutsche, Europa- und Weltmeister, teils knifflige Aufgaben mit auf den Weg. So mussten zum Beispiel Schüsse im knienden Anschlag oder aus Deckungen bewältigt werden, wobei die Schützen ihre Pfeile auch immer wieder durch mehr oder weniger große Lücken im Geäst hindurchschicken mussten.

Der Weltmeister ist nicht zu schlagen

Besonders spannend wurde es beim anschließenden Shootout. Gleich drei Compoundschützen erreichten nach dem regulären Parcours die volle Punktzahl und mussten im Stechen ihre hochtechnischen Bögen gegen traditionelle Bögen tauschen, um Platz zwei und drei zu ermitteln. Dabei hatte der Vorarlberger Herbert Frener die Nase vorn und konnte sich den zweiten Platz vor Carsten Maul vom BS Oberland sichern. Nicht zu schlagen war an diesem Tag der amtierende IFAA-Weltmeister Stefan Willsch von Albra Archery, der sich mit 500 Ringen den ersten Platz sicherte.

In der Damenklasse konnte sich Stefanie Friedrich vom BS Oberland mit ihrem Compound vor der mehrfachen deutschen Meisterin Stefanie Felk vom SV Kadeltshofen und Taina Jäckel von den Isarwinkler Bogenschützen durchsetzen. Die Landsberger Bogenschützen hielten sich bei der Medaillenvergaben „vornehm zurück“: Alexander Breier und Jürgen Gleich schafften es auf den Plätzen sechs und sieben unter die Top-Ten. In der Jugend sicherte sich Johanna Götz Platz eins, ihr Bruder Julian wurde Dritter. Insgesamt ein hervorragender Saisonabschluss, mit dem sich die Schützen nach einer anstrengenden Outdoorsaison in die wohlverdiente Winterpause verabschieden. (AZ)