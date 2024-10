Horst Borchert ist deutscher Meister im Bogenschießen

Mit dem Meistertitel kehrte Horst Borchert von den Landsberger Bogenschützen von der deutschen Meisterschaft der „Bowhunter“ zurück. An drei Tagen waren die Sportlerinnen und Sportler auf dem Parcours im Einsatz - Borchert machte es bis zum letzten Tag richtig spannend.

In Rheinland-Pfalz trafen sich in die diesem Jahr die besten Bowhunter, um in insgesamt acht Klassen ihre Meister zu ermitteln. Borchert trat in der Klasse Traditioneller Recurve-Bogen an und traf auf harte Konkurrenz. Zudem hatte der Sportler der Landsberger Bogenschützen Pech bei der Auslosung, er musste mit der „ungeliebten“ Hunter-Runde beginnen. Dabei haben die Schützen für die insgesamt 28 Stationen jeweils nur einen Pfeil zur Verfügung, den sie ins Ziel bringen müssen. Der Parcours war einer deutschen Meisterschaft würdig: Steile bergauf- und bergab-Schüsse forderten den Teilnehmenden alles ab.

Nach zwei Wettkampftagen liegt Borchert auf Platz drei

Borchert beendet die erste Runde auf dem vierten Platz in seiner Altersklasse 55-65 Jahre - es war also noch alles drin. Zudem wurde er aufgrund der guten Platzierung für den zweiten Tag in die Führungsgruppe eingegliedert. Diesmal hatten die Schützen eine 3-Pfeil-Runde zu absolvieren, ihnen standen also drei Pfeile zur Verfügung, der erste, der im Ziel landete wurde gewertet. Borchert verbesserte sich in dieser Runde auf den dritten Platz, die Entscheidung musste am letzten Wettkampftag fallen.

Dieser sah eine sogenannte Doppelhunter-Runde vor, die Schützen hatten als zwei Pfeile zur Verfügung, die aus unterschiedlicher Distanz ins Ziel gebracht werden mussten. Borchert blieb in der Spitzengruppe, arbeitete sich auf Rang zwei nach vorne und erst an der letzten Station fiel die Entscheidung, wer nun den Titel mit nach Hause nehmen darf. Der Sportler der Landsberger Bogenschützen behielt die Nerven und gewann am Ende mit drei Ringen Vorsprung in seiner Klasse den Titel. (AZ)