Duell der Aufstiegskandidaten: VfL Kaufering weist TSV Bobingen in die Schranken

Der TSV Bobingen gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Teams in der Bezirksliga Schwaben Süd und möchte wie Kaufering in die Landesliga aufsteigen. Kein Wunder also, dass Kauferings Trainer Franco Simon das Spiel zur Messlatte für das Niveau in der Liga im Vorfeld erklärt hatte. Was seine Spieler auf dem heimischen Platz den 280 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigten, sorgte bei ihm für gute Laune.

