Beim Sommerfest des HC Landsberg stellen sich die Teams vor

Jetzt startet der HC Landsberg richtig in die neue Saison der Eishockey-Bayernliga: Am Samstag, 7. September, laden die Riverkings zum Sommerfest rund um die Eishalle ein. Neben der Präsentation aller Nachwuchs-Mannschaften und der Eiskunstlauf-Abteilung findet auch der Eichler-Cup für die U15 statt. Am frühen Abend wird das Bayernliga-Team vorgestellt, Beginn ist um 13.30 Uhr.

Den ganzen Tag über werden in der Sportzentrums-Gaststätte Offside Speisen und Getränke angeboten, zudem gibt es Spielaktionen für Kinder und das legendäre Kuchenbuffet der Nachwuchsabteilung sowie des Fördervereins. Außerdem, teilt der Verein mit, können sich die Besucher Dauerkarten für die kommende Saison sichern und sich mit den Fanartikeln eindecken.

Nachwuchs des HC Landsberg trägt den Eichler-Cup aus

Aber auch auf dem Eis ist am Samstag einiges geboten, denn die U15-Mannschaft des HC Landsberg lädt zum Eichler-Cup ein. Beginn des Turniers ist um 9 Uhr, neben zwei Mannschaften des HC Landsberg sind noch die Teams aus Peiting und Bayreuth zu Gast. Auch am Sonntag findet ein Eichler-Cup statt, dann für die U13, zu der die Riverkings die Mannschaften aus Bayreuth, Geretsried und Nürnberg erwarten, Beginn des Turniers ist um 9 Uhr. (AZ)