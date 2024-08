Eishockey: Der HC Landsberg steht wieder auf dem Eis

Zwei Dinge läuten das Ende des Sommers in Landsberg ein: Wenn das Inselbad schließt - und der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg wieder aufs Eis geht. Auch wenn in den nächsten Tagen die Temperaturen noch hochsommerlich werden sollen und das Inselbad geöffnet hat: Riverkings-Trainer Martin Hoffmann hat seine Spieler am Dienstagabend erstmals aufs Eis gebeten. Am Mittwoch steht noch eine zweite Einheit an, richtig ins Eistraining steigen die Riverkings kommende Woche ein.

Am 7. September findet das Sommerfest des HC Landsberg statt

Dann geht es auch Schlag auf Schlag: Das erste Testspiel bestreiten die Landsberger am Freitag, 6. September, in Burgau, am Samstag, 7. September, findet rund um das Eisstadion das Sommerfest mit großem Programm und Vorstellung aller Mannschaften statt. Sein erstes Testspiel zu Hause bestreitet der HC Landsberg am Sonntag, 15. September, ab 18 Uhr gegen Ulm/Neu-Ulm. Das erste Bayernliga-Spiel bestreiten die Riverkings am Sonntag, 13. Oktober, in Waldkraiburg.