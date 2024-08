HC Landsberg bekommt noch mal Verstärkung

Mit Louis Postel können die Riverkings einen weiteren jungen und sehr ambitionierten Neuzugang verpflichten. Der 20-jährige Stürmer wechselt aus der Oberliga Nord von den Leipzig Icefighters in die Eishockey-Bayernliga zum HC Landsberg. Postel stammt aus dem Nachwuchs des EC Peiting und wurde dort bereits vor drei Jahren in der Oberliga eingesetzt. In 100 Spielen in der Oberliga für Peiting und Leipzig konnte er für einen jungen Stürmer starke 29 Punkte erzielen.

HCL-Vizepräsident Michael Grundei freut sich, dass sich Louis Postel trotz anderer Angebote aus der Oberliga für Landsberg entschieden hat. „Wir glauben, dass Louis sehr gut in unsere Mannschaft passt. Er ist schnell und hat bereits bewiesen, dass er auch punkten kann. Wir freuen uns, Louis in unseren Reihen spielen zu sehen.“ Trainer Martin Hoffmann schätzt, dass der Neuzugang trotz seiner jungen Jahre schon einige Oberliga-Erfahrung. „Er soll bei uns eine wichtige Rolle im Sturm übernehmen. Wir möchten ihm helfen, hier in einer anderen Rolle als in der Oberliga wichtige und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“

Louis Postel kennt Landsberg bisher als Gegner

Louis Postel begründet seinen Wechsel mit den guten Gesprächen mit Grundei und Hoffmann. „Ich bin überzeugt davon, dass wir als Team eine sehr gute Rolle in der Liga spielen werden und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Landsberg als Standort begleitet mich seit meinen ersten Jahren im Eishockey. Es waren immer hart umkämpfte Spiele von Jugend bis Oberliga, deshalb freue ich mich in dieser Saison die Landsberger Fans im Rücken zu haben.“ (AZ)