HC Landsberg komplettiert das Trainerteam

Kurz bevor das Bayernliga-Team der Riverkings mit dem Eistraining beginnt, ist jetzt auch das Trainerteam komplett. In der kommenden Saison der Eishockey-Bayernliga werden Dominic Weis und Michael Falkenberger Headcoach Martin Hoffmann unterstützen.

Der 35-jährige Dominic Weis wird sich als Co-Trainer schwerpunktmäßig um Videoanalysen kümmern und zusammen mit Martin Hoffmann die Trainingseinheiten leiten. Nachdem Michael Falkenberger es beruflich nun doch einrichten kann, weiterhin als Torwarttrainer zu arbeiten, wird auch diese erfolgreiche Zusammenarbeit in der kommenden Saison fortgesetzt.

Grundei: Anforderungen in der Bayernliga steigen

Vizepräsident Michael Grundei zeigt sich entsprechend erfreut: „Die Anforderungen in der Bayernliga werden auch für Trainer immer höher, sodass es uns wichtig war, unserem Coach Martin Hoffmann auch in dieser Saison die bestmögliche Unterstützung vom Trainerstab bieten zu können. Martin macht als Headcoach einen riesigen Job, kann sich jedoch nicht um alle Details kümmern.“ Mit Dominic Weis habe der Verein einen jungen, aber bereits recht erfahrenen Trainer verpflichtet, der die intensive Arbeit mit dem jungen Team sicher gut ergänzen wird. „Dass Michi Falkenberger jetzt doch weiterhin an Bord bleiben kann, freut uns natürlich auch sehr“, so Grundei. „Wir wollen auch hier die erfolgreiche Arbeit fortführen.“

Traditionell starten die Riverkings mit ihrem Sommerfest und der Mannschaftspräsentation in die neue Saison. Auch in diesem Jahr ist am Samstag, 7. September, in und um die Eishalle herum wieder einiges geboten. Das Fest beginnt um 13.30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein von Fans, Sponsoren, Spielerinnen und Spielern aus dem Nachwuchs und den Trainern. Die Bewirtung übernimmt in diesem Jahr die Gaststätte @offside im Sportzentrum.

Beim Sommerfest des HC Landsberg ist wieder einiges geboten

Außerdem bietet der Förderverein Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Cocktails an. Ab 14.30 Uhr werden alle Nachwuchsmannschaften, die Eiskunstlaufabteilung und ab etwa 19 Uhr auch die erste Mannschaft auf der Bühne präsentiert. Neben einem Puckschießen für Groß und Klein, einer Hüpfburg und weiteren Attraktionen findet in der Eishalle auch ein Vorbereitungsturnier der U15-Mannschaft statt. Außerdem können an diesem Tag Saisonkarten bestellt und abgeholt sowie verschiedenste Fanartikel erworben werden. (AZ)