HC Landsberg und Marius Klein lösen Vertrag auf

Die Landsberg Riverkings und Marius Klein gehen ab sofort getrennte Wege. In einem vertrauensvollen Gespräch stellten die Verantwortlichen und Marius Klein fest, dass die Erwartungen im sportlichen Bereich, die beide Seiten vor der Saison in der Eishockey-Bayernliga hatten, leider nicht erfüllt wurden. Deshalb wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der HC Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Marius Klein wird sich einem anderen Bayernligisten anschließen.

HC Landsberg arbeitet weiter an Verstärkung

Dazu HCL-Trainer Martin Hoffmann: „Marius ist ein echt super Typ, manchmal passt man aber einfach im sportlichen Bereich nicht zusammen, auch wenn man sich das im Vorfeld anders gewünscht hat. Wenn man das feststellt, dann geht man lieber freundschaftlich auseinander. Wir bedanken uns bei Marius Klein für seinen Einsatz und wünschen ihm alles erdenklich Gute.“ Der 31-jährige Klein kam zu Saisonbeginn von der EA Schongau nach Landsberg und erzielte in zwölf Spielen vier Tore und acht Assists.

Unterdessen arbeiten die Verantwortlichen rund um Vizepräsident Michael Grundei und Trainer Martin Hoffmann intensiv an den erwünschten Neuverpflichtungen. In die Rückrunde starten die Landsberger mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Waldkraiburg, Beginn ist um 18 Uhr. (AZ)