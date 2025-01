Vorbereitungen für die Eisgala des HC Landsberg laufen auf Hochtouren

Seit vielen Jahren ist die Eisgala des HC Landsberg fester Bestandteil im Terminkalender. Am Samstag, 22. Februar, ist es wieder so weit: Die Eiskunstlauf-Abteilung lädt zu diesem Feuerwerk auf dem Eis ein. Auch in diesem Jahr haben bereits zahlreiche Stars ihr Kommen angekündigt, doch auch der Landsberger Nachwuchs kann sich dabei dem erfahrungsgemäß großen Publikum präsentieren.

Christine Dirauf und ihr Team arbeiten schon seit Wochen an der Vorbereitung - und am Programm. Das steht noch nicht ganz fest, sie wartet noch auf Zusagen nach der Europameisterschaft. Doch das Star-Aufgebot kann sich bereits jetzt sehen lassen. So wird diesmal die internationale Top-Läuferin und mehrfache deutsche Meisterin Kristina Isaev aus Dortmund in Landsberg antreten. Bereits zu den „alten Bekannten“ zählen Jennifer Jansen Van Rensburg und Benjamin Steffan: Das Eiskunstlaufpaar ist bekannt für seine spektakulären Küren und begeisterte bei jedem seiner Auftritte.

Auch der Nachwuchs des HC Landsberg bereitet viele Auftritte vor

Doch auch der Landsberger Nachwuchs bereitet sich schon seit Wochen akribisch auf seine Auftritte vor. Eine Kostprobe davon war auch beim Bayernligaspiel zwischen dem HC Landsberg und Erding zu sehen gewesen. Beispielsweise auch Marie Hessel, die mit Charlie Heringer vor der Eisgala aber noch einen „Pflichttermin“ zu absolvieren hat: Die beiden treten bei der bayerischen Meisterschaft in Oberstdorf an. Neben dem Meisterschaftsprogrammen „basteln“ die Landsberger aber auch an einigen Show-Einlagen - das Männerballett etwa dürfte den Besucherinnen und Besuchern sicher noch in bester Erinnerung sein.

Marie Hessel tritt vor der Eisgala noch bei der bayerischen Meisterschaft an. Foto: Christian Rudnik

Beginn der Eisgala ist am 22. Februar um 14 Uhr, wie gewohnt, ist der Eintritt frei, doch die Abteilung freut sich über Spenden. Auch für Essen und Getränke ist ausreichend gesorgt - einem interessanten und aufregenden Nachmittag im Landsberger Eisstadion steht damit nichts im Wege.