Floorball: Red Hocks Kaufering beim ehemaligen Liga-Primus zu Gast

Die Enttäuschung nach den beiden Heimniederlagen ist Red-Hocks-Trainer Daniel Nustedt immer noch anzumerken. Am Samstag können es die Floorballer in der 1. Bundesliga wieder besser machen, auch wenn in Weißenfeld eine schwere Aufgabe wartet. Der Trainer will auf jeden Fall eine Reaktion seiner Mannschaft sehen.

Das 4:8 der Kauferinger gegen Spitzenreiter Bonn war noch in Ordnung gewesen, doch das 2:12 gegen den Vorletzten Holzbüttgen grenzte an eine Blamage. „In Weißenfels erwarte ich eine andere Einstellung“, sagt Nustedt. Bislang läuft es auch beim Rekordmeister nicht rund - zuletzt musste er sich Aufsteiger Schenefeld zu Hause mit 6:8 geschlagen geben. „Ich habe mir das Spiel angesehen, Schenefeld war mit einfachem, ehrlichem Floorball erfolgreich.“

Kauferings Trainer fordert Leidenschaft und Einsatz

Den will er auch von seinem Team sehen. Dass es die Red Hocks können, haben sie in der Vorbereitung etwa gegen den Schweizer Erstligisten St. Gallen gezeigt. „Und das ist noch nicht so lang her.“ Genau da müsse sein Team wieder hin, so Nustedt. Allerdings kann er am Samstag wieder nur mit zwölf Feldspielern und zwei Torhütern antreten. Dennoch: „Wenn wir wieder mit Leidenschaft und vollem Einsatz spielen, so wie Schenefeld, ist was möglich.“ Die Partie beginnt am Samstag um 18 Uhr.