Red Hocks Kaufering arbeiten an Defiziten und empfangen Dresden

Aus den bisherigen drei Partien konnten die Red Hocks Kaufering in der Floorball-Bundesliga einen Punkt mitnehmen. Am Samstag empfängt die Mannschaft ab 18 Uhr die Unihockey Igels Dresden. Der Blick auf die Tabelle zeigt, einfach wird die Aufgabe nicht im Sportzentrum. Kauferings Trainer äußert sich zu den Stärken des Gegners und worauf es in der Partie ankommen wird. Unter der Woche ging das Trainerteam auch noch einmal auf die Fehler beim 1:5 gegen die Berlin Rockets ein.

