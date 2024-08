Bayernliga: Der TSV Landsberg will sich den ersten Sieg erkämpfen

Der TSV Landsberg nimmt den nächsten Anlauf für den ersten Sieg in der laufenden Fußball-Bayernliga. Am Samstag ist Türkspor Augsburg um 14 Uhr im 3C-Sportpark zu Gast. Wer bei den Landsbergern an der Seitenlinie stehen wird und über den neuesten Stand bezüglich der Trainer Trainersuche, darüber gibt Abteilungsleiter Nico Held Auskunft.

Unter Interimstrainer Muriz Salemovic und Co-Trainer Pascal Leyer hatte es für den TSV Landsberg zu Hause gegen Unterhaching II den ersten Punkt - und auch das erste Tor in der laufenden Saison gegeben. Allerdings konnte der „neue TSV“ in Erlbach unter der Woche nicht nachlegen. Spielerisch war der Unterschied zwar zwischen den Teams nicht groß, doch die Chancenverwertung war das Manko der Landsberger und sorgte für die 0:2-Niederlage. Wie Nico Held nach der Partie sagte, halte man weiter die Augen offen. „Aber wir vertrauen dem aktuellen Kader.“ Die Abteilung befinde sich in einem Konsolidierungsjahr, da gebe es Rückschläge. „Und Erlbach zählt zu den Top-drei-Teams der Liga.“

Am Samstag stehen wieder Salemovic und Leyer an der Seitenlinie

Salemovic und Leyer werden auch am Samstag noch mal die Anweisungen ans Team geben. Für Salemovic, der ja auch neuer zweiter Abteilungsleiter beim TSV ist, dürfte es der letzte Einsatz in der Bayernliga sein - vorausgesetzt es läuft alles nach Plan. „Wir sind in Sachen Trainer in den letzten Zügen“, verrät Nico Held. Näheres zum neuen Coach will er nicht verraten: „Erst wenn die Tinte trocken ist.“ Doch in der kommenden Woche sollte, wenn alles klappt, der neue Cheftrainer präsentiert werden können, ist er zuversichtlich.

Jetzt gilt der Fokus aber erst dem Spiel gegen Türksport Augsburg. Die Gäste schafften in der vergangenen Saison in der Relegation den Klassenerhalt, legten aber einen passablen Start hin. Einer knappen 0:1-Niederlage gegen Schalding-Heining stehen bislang drei Siege gegen Sonthofen, Nördlingen und Deisenhofen gegenüber. So kommen die Augsburger als Tabellenneunter nach Landsberg.

„Ich gehe davon aus, dass es wieder ein sehr kampfbetontes Spiel werden wird“, blickt Held auf die Partie. „Wenn wir uns an den Plan halten, haben wir auch die Chance, die ersten drei Punkte einzufahren“, ist er zuversichtlich. Wichtig wäre es, selbst in Führung zu gehen, denn „dann wird es ein ganz anderes Spiel“. Dazu hatten die Landsberger bereits in Erlbach die große Chance in der 2. Minute, konnten diese aber nicht nutzen. „Da fehlt uns noch ein bisschen die Cleverness und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, aber die Spieler lernen dazu.“

Ein Spieler hat den TSV Landsberg wieder verlassen

Nach dem Trainerwechsel sei eine positive Energie im Team festzustellen, sagt Nico Held und „die müssen wir jetzt ins neue Spiel mitnehmen“. Gute Genesungsfortschritte macht Mario Crnicki, ob es aber schon für Samstag reicht, ist fraglich. Sicher fehlen werden John Haist und Tiziano Mulas sowie Azur Velagic. Zudem hat Antonios Masmanidis, der vom Bayernliga-Absteiger Dachau gekommen ist, laut der Internetplattform fupa den TSV Landsberg verlassen. „Diese Ausfälle geben anderen Spielern die Möglichkeit, in den Kader zu rücken“, sieht Nico Held dies nicht als Problem. Die Partie am Samstag beginnt um 14 Uhr.