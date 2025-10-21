Fußballerinnen des TSV Rott warten in der Bezirksliga weiter auf den zweiten Sieg

Die Fußball-Damen des TSV Rott warten in der Bezirksliga weiter auf den zweiten Saisonsieg. Wie schon zuvor im Lokalderby gegen den MTV Dießen mussten sich die Schützlinge von Coach Christoph Springer auf eigenem Platz dem ESV München-Freimann knapp mit 1:2 geschlagen geben. Durch die dritte Saisonniederlage hängen die Rotterinnen in der unteren Tabellenhälfte auf Platz acht fest.

Die Partie ist weitgehend ausgeglichen

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie verzeichneten die Gastgeberinnen die erste Großchance, doch eine ESV-Spielerin kratzte den Ball noch von der Linie. Im Anschluss leisteten sich die Rotter Damen einen Ballverlust im Mittelfeld, den Freimann mit dem 1:0 (18.) bestrafte. Kurz danach passte bei einer Ecke der Gäste die Zuordnung nicht. Die Folge war das 2:0 (22.) per Kopf. Unmittelbar vor der Pause verpasste Franziska Rödig den Anschlusstreffer nur knapp. Besser machte es Simone Ambos (48.), die sofort nach dem Wechsel das 1:2 erzielte. Die Rotter Damen drängten auf den Ausgleich, der aber nicht fallen wollte. Die beste Chance vergab Ambos. Das nächste Spiel bestreiten die Rotterinnen erneut zu Hause - am Sonntag ist ab 17 Uhr der Vorletzte TSV Otterfing/Sachsenkam zu Gast. (AZ)