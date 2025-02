Denklingen startet mit Derby in die zweite Hälfte der Fußball-Bezirksliga

Die einen feiern Fasching, die anderen wollen einen Sieg feiern: Der VfL Denklingen startet am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Raisting in den zweiten Teil der Punktrunde in der Fußball-Bezirksliga. Für Denklingens Trainer ein besonderer „Re-Start“, verlässt er doch die Denklinger nach dieser Saison. Sein Ziel für die restlichen Spiele dabei ist klar.

Dass der Fasching seinen Spielern „in die Quere“ kommen könnte, da macht sich Markus Ansorge keine Gedanken - alle wüssten, um was es gehe. „Wir haben fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, stecken also noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt“, macht er deutlich. Von den noch ausstehenden zwölf Spielen müssten fünf gewonnen werden, so die Rechnung des Denklinger Trainers. Und eines ist klar: „Ich will mit Denklingen die Klasse halten, damit es ein guter Abschied wird.“ Schwer würde dieser sowieso, denn in den Jahren, in denen Ansorge mit Denklingen aufgestiegen und die Klasse gehalten hat, sind auch viele Freundschaften entstanden. „Das letzte Spiel wird sicher sehr emotional“, sagt Markus Ansorge - jetzt aber müssen die Emotionen in den Hintergrund rücken, es geht um einen erfolgreichen Endspurt.

Denklingens Trainer ist mit der Vorbereitung zufrieden

Mit der Vorbereitung ist Markus Ansorge grundsätzlich zufrieden. „Wir haben einige sehr gute Spiele gemacht, vor allem wenn man bedenkt, wer alles ausgefallen ist.“ Inzwischen hat sich die lange Liste an Verletzten wieder etwas verkleinert, auf Ludwig Kirchbichler und Dominik Karg muss der Coach verzichten, dafür stehen Torjäger Simon Ried und auch Martin Krimshandl wieder im Kader. „Allein schon die Tatsache, dass beide wieder dabei sind, ist wichtig“, sagt Markus Ansorge. Ob sie auch in der Startelf gegen Raisting stehen werden, entscheide er kurzfristig.

Mit dem „Nachbarn“ habe sein Team gleich zum Start eine schwere Aufgabe vor der Brust: „Raisting steht nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz“, so Ansorge, der auch schon Trainer in Raisting war. Dass die Ergebnisse des Ammersee-Teams in der Vorbereitung nicht optimal gewesen seien, spiele dabei keine Rolle: „Wer weiß, was sie dabei ausprobiert haben“, sagt Ansorge. Sein Fokus gilt auch seinem Team: „Seit ich in Denklingen bin, haben wir zu Hause gegen Raisting nie verloren“, erinnert er - und diese Serie soll fortgesetzt werden. Wichtig dafür sei, die Leichtsinnsfehler in der Abwehr abzustellen. Bekommt die Mannschaft das in den Griff, sollte einem erfolgreichen Re-Start nichts im Wege stehen.