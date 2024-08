Erpftings Trainer ist von seiner Mannschaft überrascht

Ganz vorsichtig hat der SV Erpfting seine Ziele für diese Saison in der Fußball-A-Klasse 7 formuliert: Mit Mittelfeldplatz könne der SVE gut leben, zudem sollten die A-Jugend-Spieler integriert werden. Davon sind die Erpftinger weit entfernt - aber im positiven Sinn. Denn nach drei Spieltagen stehen Trainer Sebastian Weller und sein Team noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Und Weller traut seiner Mannschaft auch am nächsten Spieltag den nächsten Sieg zu.

Insgesamt 14 Spieler kamen beim SV Erpfting aus der A-Jugend in den Herrenbereich. „Sechs, sieben davon spielen jetzt in der ersten Mannschaft, die anderen in der zweiten“, sagt Sebastian Weller, der sein zweites Jahr als Trainer beim SVE erlebt. Dabei stellte es sich leichter als erwartet heraus, die „Neuzugänge“ zu integrieren. Von Vorteil, so der Coach, sei sicher, dass diese Spieler ja bereits in der Jugend zusammengespielt hatten.

Der SV Erpfting ist noch ohne Punktverlus

Und so starteten die Erpftinger mit drei Siegen in die neue Runde. Wobei die Ergebnisse allein nicht zählen. „Das erste Spiel war noch etwas holprig, aber es ist eine stetige Steigerung vorhanden“, sagt Weller - wobei er sich derzeit auf die Aussagen seiner Co-Trainer verlässt. „Bei mir dreht sich so viel um Fußball, zehn Tage Urlaub muss ich meiner Familie schon auch mal gönnen“, verrät er mit einem Schmunzeln - aber auch auf Sardinien wird er auf dem Laufenden gehalten.

Keinen Anlass sieht Weller, nach dem erfolgreichen Start die Saisonziele zu revidieren. „Die Abteilungsleitung hat ganz bewusst den Mittelfeldplatz ausgegeben, um keinen zu großen Druck auf die jungen Spieler auszuüben“, betont der Coach. Auf der anderen Seite sei gerade unter diesen der Aufstieg durchaus im Gespräch. „Aber die erfahrenen Spieler bremsen sie schon wieder ein“, sagt Sebastian Weller. Wobei: „Wir hätten nichts gegen einen Aufstieg.“

Beim SVE ist die Trainingsbeteiligung sehr hoch

Aber die Saison dauert noch lange und momentan genießt Weller erst mal den Ist-Zustand: „Im Training haben wir immer 25 bis 30 Spieler, einmal waren es sogar 34“, verrät Sebastian Weller. Eigentlich schon fast zu viele für ein geordnetes Training? „Auf keinen Fall, wir arbeiten alle zusammen, neben meinem Co-Trainer sind auch die A-Jugend-Trainer mit dabei. Und es gab in Erpfting auch schon mal Zeiten, da waren nur sechs, sieben Spieler im Training“, freut er sich über dieses „Luxus-Problem“.

Insofern ist er auch für das Spiel am Sonntag gegen den FSV Eching sehr zuversichtlich. „In der A-Klasse kommt natürlich viel auf die Tagesform an, aber ich tippe auf ein 3:1 für uns.“ Er geht davon aus, dass seine Mannschaft die momentan herrschende Euphorie zu einem weiteren Erfolg nutzen kann. Auch seine Vergangenheit als Trainer in Dettenschwang schlägt sich in seinem Trainer-Tipp nieder: Die SG Dettenschwang/Thaining wird seiner Meinung nach mit einem 2:1-Sieg gegen Herrsching vom Platz gehen. Hier seine weiteren Tipps:

Greifenberg - Wörthsee 1:2

Schondorf - Hechendorf II 3:1

FC Landsberg - SG Lengenfeld/Stoffen 1:4