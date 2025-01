Ex-Landsberger Sascha Mölders misslingt Start als Regionalliga-Coach

So hatte er sich seinen Start als Regionalliga-Chefcoach sicher nicht vorgestellt: Sascha Mölders (39), der neue Trainer des SC Wiedenbrück, Kellerkind der Regionalliga Südwest, kassierte im ersten Punktspiel mit seinem neuen Verein eine 0:1-Heimniederlage gegen den SV Rödinghausen. Der ehemalige Spielertrainer des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg war gefrustet: „Wir haben eine große Chance im Abstiegskampf verpasst.“

Wie erwartet stand ein anderer ehemaliger Akteur des TSV Landsberg, beim Frühjahrsrunden-Auftakt der Ostwestfalen in der Startelf des SCW: Timo Spennesberger (27), der während der Mölders-Zeit beim TSV in allen 68 Spielen dabei war, in Wiedenbrück aber nur sporadisch zum Zug kam, feierte sein Debüt auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld und stand bis zur 87. Minute auf dem Feld. Mölders hatte „Spenne“ 2022 von 1860 II nach Landsberg geholt und baut jetzt auch bei seinem neuen Club auf ihn. Gemeinsam müssen die beiden ehemaligen Lechstädter nun versuchen, den SCW vor dem Abstieg zu bewahren. Das wird eine schwere Aufgabe: Wiedenbrück ist nach der Auftaktniederlage auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen und hat jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf „Klassenerhalts-Rang“ 14. Nächster Auftritt der Mölders-Truppe: am Samstag beim 1. FC Bocholt, einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.