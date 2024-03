TSV Landsberg: Abschied von Mölders wirft Fragen auf

Plus Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg trennt sich nach der Saison von Sascha Mölders. Die Begründung des Ex-Profis wirft Fragen auf, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Zwei Jahre hat die Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg und Ex-Fußballprofi Sascha Mölders gehalten. Am Saisonende ist Schluss, haben der ehemalige Kultspieler der Münchner Löwen und die Abteilungsleitung am Samstag offiziell bekannt gegeben. Interessant ist, dass Mölders seinen Abgang auch damit begründet, dass er als Trainer mindestens ein Regionalliga-Team übernehmen will. Warum dann nicht den TSV Landsberg, der ja nach wie vor als Ziel den Aufstieg ausgibt? Zudem sprach Mölders davon, dass er sich mit dem Gewinn des Meistertitels aus Landsberg verabschieden wolle - warum nicht mit Titel und Aufstieg?

Auch wenn Abteilungsleiter Sebastian Gilg betont, dass der Sprung in die Regionalliga nach wie vor das Ziel sei, bislang scheint es bei den Vorbereitungen dafür noch keinen Durchbruch gegeben zu haben. Einige Auflagen müssen die Landsberger erfüllen, um eine Lizenz für die vierthöchste Liga in Deutschland zu erhalten. Von "guten Gesprächen" ist die Rede, aber noch nicht von Ergebnissen. Spannend wird auch die Reaktion von Hauptsponsor 3C-Carbon-Group sein, sollte es nicht mit dem Aufstieg klappen. Klarheit wird ab dem 12. April herrschen, bis dahin müssen die Unterlagen, laut Homepage, beim Verband eingehen.

