Fuchstaler Fußball-Talent wechselt nach Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen muss in der Fußball-Bezirksliga Ost noch einige Siege einfahren, um die Klasse zu halten. Bei diesem Unterfangen sollen zwei Neuzugänge mit „Landkreis-Landsberg-Vergangenheit“ mithelfen. Dabei gelang den Holzkirchnern eine für die siebte Liga spektakuläre Verpflichtung: Mittelfeldspieler Mario Crnicki (26), im Juli 2024 als Top-Neuzugang des TSV Landsberg vorgestellt, trägt künftig das Trikot des TuS. Der Regionalliga-erfahrene Kroate, der von Türkgücü München kam, verletzte sich gleich bei seinem Debüt im TSV-Trikot und kam nur auf fünf Bayernliga-Einsätze für Landsberg. Er entschied sich dann für die Icon League und gegen ein weiteres Engagement am Lech.

Der Traum war Profi zu werden

Zudem verpflichtete Holzkirchen einen jungen Fußballer aus dem Fuchstal. Der 20-jährige Basti Eckl aus Asch spielte schon für die SpVgg Unterhaching in der U17- und U19-Bundesliga, sein Ziel lautete immer, Profi zu werden. Was ihm nicht nur SpVgg-Präsident und Ex-Bundesliga-Profi Manni Schwabl zutraute. Doch nach der Saison 2022/23 entschloss er sich, keinen weiteren Vertrag in Haching zu unterschreiben. Jetzt wohnt er in Otterfing (Kreis Miesbach) und hat seine Fußball-Pause beendet. Sein Hachinger Ex-Coach Sven Teichmann ist im Nachbarort Holzkirchen Trainer und holte ihn zum TuS. Auch Bastis 15-jähriger Bruder Flo hat einen neuen Verein. Das Fuchstaler Talent wechselte gerade von der U16 des TSV 1860 München zum FC Augsburg.