Für den VfL Kaufering hat auch die Winterpause begonnen

Kauferings Trainer Franco Simon hatte es schon geahnt: Das für Samstag angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Landesliga gegen Olching wird erst im nächsten Jahr ausgetragen. „Für uns hat die Winterpause begonnen“, sagte Simon - allerdings nur eine kurze. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, lässt der Trainer keinen Zweifel, dass er sich in der Tabelle noch hocharbeiten will.

Auf Relegationsplatz 15 überwintern die Kauferinger in der Landesliga, nicht das, was sich der Verein vorgestellt hatte, aber nach dem 3:2-Sieg zuletzt in Dachau können Trainer Simon und die Spieler mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Die dauert allerdings nur rund vier Wochen. „Am 10. Januar beginnt wieder das Training“, kündigte Simon an, denn es gebe noch einiges zu tun. „Wir wollen für eine gute Fitness der Spieler sorgen.“

Trainingslager in Barcelona ist geplant

Und das nicht nur auf dem heimischen Trainingsgelände, auch ein mehrtägiges Trainingslager ist vorgesehen - in Barcelona. „Ich habe das mit meiner früheren Mannschaft gemacht und in Kaufering die Idee mal in den Raum geworfen“, sagte der Trainer. Die Spieler seien gleich begeistert gewesen, sie finanzieren das Trainingslager auch zum Großteil selbst. „Das ist auch gut fürs Teambuilding“, so Simon. Doch jetzt sei erst mal Zeit, die Pause zu genießen, den Kopf wieder freizubekommen und „keinen Gedanken an Sieg, Niederlage oder Tabelle zu verschwenden“.