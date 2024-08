Jahn-Trainer Sanktjohanser ist nur mit dem Ergebnis zufrieden

Trotz des 3:2-Erfolgs gegen Altenstadt ist Armin Sanktjohanser, Trainer von Jahn Landsberg, überhaupt nicht zufrieden. „Das Ergebnis ist das eine, unser Spiel das andere“, lautete sein Kommentar. In der ersten Halbzeit sei das Spiel seiner Mannschaft noch in Ordnung gewesen, das änderte sich nach der Pause. „Wir sind zu arrogant aufgetreten und gegen einen solchen Gegner darf man eine 2:0-Führung nicht mehr aus der Hand geben“, so Sanktjohanser. Doch genau das passierte und war auch durchaus verdient. Immerhin gelang in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer. „Im Vergleich zum 1:1 in Dießen war es spielerisch ein bisschen besser, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen“, fasste der Jahn-Coach die Partie zusammen.

