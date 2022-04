Fußball

vor 19 Min.

Jetzt ist es fix: Mölders wechselt zum Bayernligisten TSV Landsberg

Am Donnerstag will der TSV Landsberg den Wechsel von Ex-Bundesligaspieler Sascha Mölders nicht kommentiert. Am Freitag gibt der Fußball-Bayernligist die Verpflichtung von Mölders bekannt.

Die Gerüchte haben sich doch bestätigt: Der frühere Kultspieler der Münchner Löwen und Ex-Bundesligaspieler Sascha Mölders spielt in der nächsten Saison beim TSV Landsberg. Wollte der TSV dazu am Donnerstag noch keinen Kommentar abgeben, so wurde am Freitagmorgen der Wechsel bekannt gegeben. Und Mölders kommt nicht allein. "Sascha Mölders hat bei uns für die Saison 2022/23 unterschrieben", wird TSV-Abteilungsleiter Sebastian Gilg in der Pressemitteilung zitiert. Mölders bringt als Co-Trainer voraussichtlich seinen langjährigen Weggefährten Martin Weiderer mit, der bei den Spielen von der Seitenlinie aus coachen soll. Sascha Mölders will wieder heimatnah tätig sein Mölders selbst sagt zu seinem Wechsel: "Es war klar, dass Großaspach für mich nur eine Zwischenstation ist und ich wieder heimatnah und regional tätig sein möchte. Mit dem TSV Landsberg hat sich die perfekte Möglichkeit ergeben." Mölders wohnt mit seiner Familie in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg). Lesen Sie dazu auch Fußball Plus Wechsel zum TSV Landsberg? Jetzt spricht Sascha Mölders

Bayernliga Plus Fußball: Der TSV Landsberg hat etwas gut zu machen

Themen folgen