Wechsel zum TSV Landsberg? Jetzt spricht Kultfußballer Sascha Mölders

Plus Es wäre der Kracher: Sascha Mölders als Spieler oder Spielertrainer beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. So ist der Stand der Verhandlungen.

Kommt Sascha Mölders (37) tatsächlich in der nächsten Saison zum Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg? Keine zwei Wochen ist es her, als das Landsberger Tagblatt als erstes Medium über diesen möglichen Coup des TSV Landsberg berichtete. Nun vermeldet der Münchner Merkur, dass der Wechsel fix sei. Der TSV Landsberg dementiert jedoch nach wie vor. Unsere Redaktion hat über einen möglichen Wechsel mit Sascha Mölders gesprochen.